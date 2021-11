VASTO, PRESENTAZIONE DEL PROGETTO PILOTA TRIGNO – SINELLO

VASTO – Domani, giovedì 25 novembre 2021, il sindaco di Vasto, Francesco Menna, e l’assessore con delega al Turismo Licia Fioravante incontreranno, nella sala consiliare di Palazzo di Città, gli operatori turistici e commerciali del territorio, per illustrare una interessante iniziativa progettuale riguardante lo sviluppo turistico costiero.

Il tecnico Carlo Ricci e gli operatori del Patto Territoriale Trigno Sinello illustreranno il bando che consentirà ai privati e operatori del settore di ottenere dei finanziamenti.

“Obiettivo dell’incontro è quello di garantire ai partecipanti – spiega il sindaco Menna – una valida guida per fornire preziose informazioni agli operatori turistici e commerciali sull’avviso pubblico per la preselezione degli interventi imprenditoriali da inserire nel progetto “.

“Abbiamo convocato la riunione per portare a conoscenza degli operatori turistici l’avviso pubblicato dal Patto Territoriale, destinato agli interventi privati, di piccole e medie imprese e inerenti possibili investimenti per la realizzazione di nuove unità produttive o per l’ampliamento e sviluppo di quelle esistenti, con contributi a fondo perduto fino al 65%. Un momento di confronto importante per stabilire altresì, – sottolinea l’assessore Fioravante – un contatto di proficua collaborazione tra gli operatori e l’Amministrazione comunale per il futuro. La presenza del tecnico potrà agevolare gli operatori turistici alla presentazione di progetti volti a migliorare la promozione turistica del territorio”.