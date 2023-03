VASTO, QUINTENA SACRA SPINA 2023: IL PROGRAMMA

VASTO – Nella chiesa di Santa Maria Maggiore a Vasto (Chieti) è custodita la reliquia della Sacra Spina, molto cara alla devozione dei vastesi sia per la sua storia che per la sua valenza simbolica di “pungolo spirituale”.

“La Sacra Spina viene a rappresentare tutte quelle situazioni che possono pungolarci, mettere a dura prova la nostra buona volontà, spingendoci però ancor di più a desiderare rapporti autentici”, viene spiegato in una nota.

Quest’anno il parroco don Domenico Spagnoli e la Confraternita della Sacra Spina e Gonfalone hanno proposto come riflessioni della Quintena – sono cinque serate di preparazione alla Festa del venerdì precedente il venerdì Santo – un percorso sul tema “Sinodo: in ascolto delle ferite”.

Le serate saranno inaugurate domenica 26 marzo alle ore 18:00 dalla Celebrazione Eucaristica presieduta da monsignor Giovanni Massaro, vescovo di Avezzano, con una riflessione sulle ferite del Risorto.

A seguire, lunedì 27 marzo interverrà don Cristiano Marcucci, parroco, consulente e scrittore sul tema “Le ferite della coppia” mentre martedì 28 marzo don Nicola Del Bianco, parroco Madonna delle Piane di Chieti Scalo, parlerà su “Le ferite dei giovani”.

Mercoledì 29 marzo don Gilberto Ruzzi, parroco e direttore dell’Ufficio catechistico diocesano parlerà su “Le ferite della testimonianza” infine giovedì 30 marzo a chiudere la Quintena sarà don Giuseppe Schieda, parroco e insegnante di religione, con una catechesi su “Le ferite del mondo educativo”.

Venerdì 31 marzo, festa della Sacra Spina, vi saranno le Sante Messe alle ore 7:30 – 10:15 – 11:30 e la solenne concelebrazione delle ore 18:00 presieduta dall’arcivescovo monsignor Bruno Forte con i sacerdoti della Città a cui seguirà la processione con la Reliquia per le vie del centro cittadino. Vi sarà, lungo il tragitto, anche una benedizione particolare sul mare con invocazione del dono della pace per l’Ucraina, per il mondo intero e per le vittime delle traversate in mare.

Ogni giorno si potrà venerare la Sacra Spina esposta solennemente in Chiesa, così come tutte le celebrazioni e le catechesi verranno anche trasmesse in diretta sul canale YouTube e sulla pagina FB della parrocchia e della Confraternita grazie al supporto dell’operatore Nicola Cinquina.

La preghiera di don Domenico Spagnoli alla città è che “la Quintena possa diventare un’occasione per camminare più decisamente verso un amore vero, che sa farsi dono per gli altri”.

QUINTENA SACRA SPINA 2023 – IL PROGRAMMA

Sinodo: in ascolto delle ferite

Domenica 26 marzo – “Le ferite del Risorto”

Mons. Giovanni Massaro, vescovo di Avezzano

Lunedì 27 marzo – “Le ferite della coppia”

Don Cristiano Marcucci, prete, consulente e scrittore

Martedì 28 marzo – “Le ferite dei giovani”

Don Nicola Del Bianco, parroco Madonna delle Piane Chieti Scalo

Mercoledì 29 marzo – “Le ferite della testimonianza”

Don Gilberto Ruzzi, parroco e direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano

Giovedì 30 marzo – “Le ferite del mondo educativo”

Don Giuseppe Schieda, parroco e insegnante di religione

Venerdì 31 marzo – FESTA DELLA SACRA SPINA

Sante Messe: Ore 7.30 – 10:15 – 11.30

Ore 18.00: Solenne Concelebrazione presieduta da Mons. Bruno FORTE

Arcivescovo Metropolita di Chieti-Vasto

Dopo la S. Messa serale vi sarà la processione con la Reliquia