VASTO: RAPINA E TENTATA ESTORSIONE, SCATTANO MISURE CAUTELARI PER TRE GIOVANI TRA I 19 20 ANNI

CHIETI – Il gip competente, su richiesta della Procura della Repubblica di Vasto, ha emesso i primi provvedimenti di misura cautelare riferiti a due rapine ed una tentata estorsione, avvenute questa estate a Vasto marina e commesse da parte di un gruppo di giovani di età compresa tra i 19 e 20 anni.

Le misure consistono in due divieti di dimora nella Regione Abruzzo con obbligo di presentazione alla P.G. due volte al giorno ed in un obbligo di firma presso il Commissariato di P.S. di Vasto due volte al giorno. I fatti risalgono alla metà di luglio e sono avvenuti nella zona centrale della marina di Vasto, in date differenti, ma a distanza di pochi giorni l’uno dall’altro.

Nel primo episodio una giovane coppia è stata fermata, di sera, nei pressi del pontile, da un gruppo di giovani che li ha accerchiati e minacciati tentando di estorcere loro del denaro; tentativo non andato a termine in quanto le vittime con uno stratagemma sono riuscite a fuggire e a tornare in una zona più affollata.

Nel secondo episodio la vittima, di giovanissima età, è stata accerchiata dal gruppo, minacciata, costretta ad appartarsi nei pressi della vecchia stazione dove è stata rapinata di pochi spiccioli che aveva nel portafogli.

Nel terzo episodio il gruppo ha utilizzato la stessa dinamica del precedente agendo nei confronti un ragazzino di giovane età privandolo di diverse banconote per un totale di 50 euro.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che l’eventuale colpevolezza, in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo, nel contraddittorio tra le parti.