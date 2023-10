VASTO, RIQUALIFICAZIONE ZONA DUE PINI: BOCCHINO (LEGA), “FONDI DA REGIONE, MA SALVARE IL VERDE”

VASTO – “Le delibere licenziate dalla Giunta comunale che, di fatto, hanno dato il via libera alla totale riqualificazione del quartiere ‘Due pini’ a Vasto rappresentano una ulteriore prova di quanto la nostra città sia stata attenzionata dalla Regione Abruzzo, che, ancora una volta, dinanzi ad un problema ha posto le basi concrete per trovare una soluzione a un intervento di riqualificazione improcrastinabile”.

Lo afferma il consigliere regionale della Lega Sabrina Bocchino commentando le decisioni assunte dalla Giunta vastese in merito ai lavori di riqualificazione della zona Due pini di Vasto (Chieti).

“Va evidenziato, però, che la Regione non detta le regole né le modalità tecniche, progettuali e realizzative con cui intervenire che sono di competenza altrui. È ovvio, però, che noi per primi speriamo nella salvaguardia del verde e pertanto invitiamo chi di dovere a cercare ogni forma possibile di tutela dei pini marittimi, magari limitandosi, qualora ulteriori approfondimenti e confronti ne evidenzino la fattibilità e la sufficienza, ad asportare gli alberi già rinsecchiti e mai rimossi. Settantacinquemila euro di fondi che – aggiunge la consigliera regionale – cambieranno il volto di un’area che, come riportano le delibere 235 e 236 del 26 settembre scorso, è fortemente dissestata, difficilmente accessibile e fruibile da parte delle auto, dei pedoni e delle persone con disabilità. I finanziamenti che, grazie anche al nostro interessamento, sono stati garantiti alla città del Vasto, consentiranno di ridare dignità lì dove insiste un luogo intitolato ad uno dei paladini della legalità, piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa”.

“L’intervento al quartiere Due pini fa da corollario ad altri interventi realizzati e da realizzare grazie a fondi messi a disposizione dalla Regione Abruzzo per riqualificare aree ai quattro angoli della città vastese – dice ancora l’esponente del Carroccio – dal quartiere S. Antonio Abate all’Arena alle Grazie, dalla pista di pattinaggio alla Marina agli impianti della parrocchia di Santa Maria del Sabato Santo fino alla zona Due Pini, appunto, tanti soldi cui si aggiungeranno anche i fondi del progetto PINQuA per la riqualificazione a sfondo ambientale dei quartieri di via Alborato e di San Paolo. Un percorso che ha visto tutto il nostro impegno e la nostra condivisione come testimoniano gli atti, e che riflette quella visione di modernità e funzionalità che appartiene al dna della Lega”, conclude Bocchino.