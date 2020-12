VASTO, “RISVEGLI ALL’ITALIANA”: LA FOTO DEL LOCKDOWN CHE HA FATTO IL GIRO DEL MONDO

VASTO – Vasto conosciuta nel mondo grazie ad uno scatto del fotografo Costanzo D’Angelo, che conta ormai oltre 50 milioni di visualizzazioni. L’immagine è stata immortalata in Vico Sportello, una stradina del centro storico, dove l’abitudine di due dirimpettai di passarsi il caffè attraverso le finestre è stata catturata nella foto diventata virale.

“Risvegli all’italiana” è il nome che battezza la foto, un’ immagine evocativa dove nonostante il lockdown è evidenziata la volontà di conservare rapporti di amicizia e semplici abitudini, come quella di prendere il caffè. Ad incorniciare il gesto c’è il tricolore, simbolo di unione in un momento di grande emergenza nazionale.

La sintesi di valori forti e radicati, impressi nell’immagine ha richiamato l’attenzione di personaggi molto noti come Chiara Ferragni, Fiorella Mannoia, Mara Carfagna, Giovanni Minoli e tantissime testate nazionali ed internazionali, facendo il giro del mondo.

“Un grande orgoglio per noi – ha detto il sindaco, Francesco Menna – aver avuto in un periodo così complicato la possibilità di riscatto con una foto che ha consentito di far conoscere la nostra città al mondo. Uno scatto simbolo che ha trasformato le avversità in opportunità”.

