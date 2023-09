VASTO: SCAPPA AL POSTO DI BLOCCO, INSEGUITO A FERMATO DALLA POLIZIA. IL 18ENNE AVEVA DROGA IN AUTO

VASTO – Un giovane non si ferma all’alt intimato dagli agenti del commissariato di Vasto che lo hanno inseguito e bloccato.

L’episodio si è verificato intorno alle 3 del mattino di oggi, sabato 9 settembre, secondo quanto si legge in una nota del commissariato, nella quale si precisa che l’ inseguimento c’è stato lungo la circonvallazione Istoniense per poi terminare in località San Lorenzo.

A bordo dell’auto gli agenti hanno ritrovato 3 grammi di droga e il 18enne è stato denunciato a piede libero per possesso di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale