VASTO SI VESTE DI ROSA ASPETTANDO IL GIRO D’ITALIA: SCUOLE CHIUSE L’8 MAGGIO PER L’EVENTO

VASTO -Il Comune di Vasto in occasione della partenza del Giro d’Italia, l’otto maggio, invita le attività commerciali, i cittadini, le associazioni e le scuole del nostro Comune a partecipare al concorso finestre, balconi e vetrine rosa. Iniziativa organizzata per colorare la città e renderla più bella ed accogliente in occasione della terza tappa Vasto Melfi.

“Sarà un benvenuto particolare quello organizzato dagli esercizi commerciali, dalle associazioni e dai cittadini di Vasto – ha dichiarato il sindaco Francesco Menna – che realizzeranno allestimenti a tema in occasione della tappa del Giro d’Italia per accogliere ciclisti e tifosi”.

“Siamo certi – ha detto l’assessore alle attività commerciali Anna Bosco – che la creatività troverà ampio spazio nella realizzazione di questo progetto che consentirà la premiazione l’otto maggio della creazione più originale. Ricordo inoltre che tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado saranno chiuse in occasione del Giro d’Italia”.

“Per il grande evento sportivo che ancora una volta torna in città – ha detto l’assessore allo Sport Carlo Della Penna – l’Amministrazione Comunale sta mettendo in campo tutto quanto necessario per rendere questa nuova tappa una manifestazione bella e coinvolgente per tutti”.