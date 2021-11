“VASTO SOCIAL CHRISTMAS”: PUBBLICATO AVVISO PER PROPOSTE EVENTI

VASTO – Il Comune di Vasto ha pubblicato un avviso esplorativo per raccogliere proposte e idee da inserire nel calendario di iniziative natalizie 2021-2022, dal titolo “Vasto Social Christmas”.

Associazioni, scuole, operatori e soggetti interessati potranno presentare proposte di attività musicali, d’arte, animazione e di intrattenimento ludico-ricreativo attinenti al periodo natalizio.

“Vogliamo offrire alla nostra comunità – spiega il sindaco di Vasto, Francesco Menna – un ricco calendario di occasioni di intrattenimento promuovendo iniziative socio culturali, ma anche concorsi come Crea la Piazza di Babbo Natale e la premiazione della vetrina natalizia più bella”.

“L’obiettivo del format – evidenzia Licia Fioravante, assessore con delega al turismo – è quello di offrire diverse attività ludiche con particolare riguardo per i bambini, laboratori creativi, di animazione, iniziative che possano coinvolgere tante famiglie per vivere in città la magia dell’atmosfera natalizia. Le aree della città interessate dalle proposte sono principalmente quelle del centro storico”.

Le domande potranno essere inviate al Comune di Vasto fino alle 12 del 30 novembre 2021. I requisiti e i termini necessari per partecipare sono riportati sull’Avviso pubblicato all’albo pretorio online del Comune di Vasto.

“Iniziano i preparativi per farsi trovare pronti per le feste natalizie del 2021. Quest’anno abbiamo voluto lanciare il concorso a premi La vetrina più bella – conclude l’assessore con delega al commercio, Anna Bosco – l’iniziativa del Comune di Vasto rivolta a tutti gli esercizi pubblici e commerciali di Vasto che desiderano addobbare la propria vetrina con il tema delle festività. L’obiettivo è quello di incentivare la creazione di un’atmosfera accogliente e di festa, grazie anche al coinvolgimento di cittadini e negozianti e visitatori e allo stesso tempo dare il più ampio risalto alla rete commerciale locale. In palio saranno previsti tre premi in denaro.”

Sul sito del Comune verranno nei prossimi giorni pubblicati i dettagli della proposta, i partner del progetto, l’avviso, il regolamento, la locandina e la modulistica per partecipare.