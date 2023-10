VASTO, “SPIAGGE SICURE”: OTTENUTO FINANZIAMENTO DI 33MILA EURO PER MEZZI E ATTREZZATURE

VASTO – “Le risorse consentiranno di acquistare due quod, due defibrillatori ed un drone. Intendiamo rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità sul territorio. È importante prevenire l’abusivismo. Il 31 luglio 2023 abbiamo presentato la richiesta per i fondi insieme ad una scheda progettuale sono state illustrate le misure che si intendono adottare, le aree interessate, i mezzi ed il personale da impiegare”.

Lo afferma con soddisfazione Francesco Menna, sindaco di Vasto (Chieti), alla luce del protocollo d’intesa “Spiagge sicure” firmato stamane per il contrasto ad abusivismo commerciale e vendita di prodotti contraffatti.

A sottoscriverlo, oltre al sindaco Menna, il prefetto di Chieti, Mario Della Cioppa, per il finanziamento di 33.333,33 euro ottenuto dal Comune di Vasto per iniziative, nella stagione estiva, di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e vendita di prodotti contraffatti. Risorse del fondo per i Comuni litoranei assegnato solo a 60 città, individuate in base alle presenze negli esercizi, secondo dati Istat.

“Grazie ai quad gli agenti di Polizia locale avranno una maggiore rapidità di intervento soprattutto per le emergenze in spiaggia, mentre i defibrillatori automatici – ha aggiunto l’assessore alla Polizia locale, Carlo Della Penna – saranno fondamentali per il pronto intervento in caso di malori ed emergenze. Il drone di ultima tecnologia sarà un utilissimo strumento anche per la ricerca di persone o animali”.