VASTO, STADIO DEL NUOTO E UNA PIAZZA INTITOLATI A REMO GASPARI PER IL CENTENARIO DELLA MORTE

VASTO – L’amministrazione comunale in occasione della ricorrenza del centesimo anniversario della nascita dell’On. Remo Gaspari, deputato per diverse legislature, Ministro della Repubblica e cittadino onorario della Città del Vasto, ha organizzato una serie di iniziative tese a evidenziare lo speciale legame che il politico abruzzese coltivò con la nostra comunità.

“Remo Gaspari – ha detto il sindaco di Vasto, Francesco Menna – ha legato il proprio nome allo sviluppo di questo territorio, sotto molteplici aspetti e, soprattutto, nell’ambito dello sviluppo industriale di cui il comprensorio del Vastese ha particolarmente beneficiato. Tanti i meriti politici conseguiti da Remo Gaspari nella sua lunga attività politica svolta nell’interesse del territorio e della Regione Abruzzo.”

A cento anni dalla nascita e a dieci anni dalla scomparsa sono previste a Vasto le seguenti iniziative:

venerdì 9 luglio alle ore 11:00 nella Sala Consiliare “Giuseppe Vennitti” saranno presentati nove volumi dedicati all’attività parlamentare di Remo Gaspari realizzati dalla Collana Attività Parlamentare a cura della Biblioteca della Camera dei Deputati, su iniziativa del deputato abruzzese Camillo D’Alessandro.

Domenica 11 luglio alle ore 17:30 in Via Conti Ricci è in programma lo scoprimento della targa intitolativa dello Stadio del Nuoto Comunale “Remo Gaspari”

alle ore 18:00 nella zona dello Stadio Comunale Aragona lo scoprimento della targa intitolativa della Piazza Remo Gaspari

alle ore 18:30 presso i Giardini Napoletani di Palazzo d’Avalos il convegno “Remo Gaspari e il suo Abruzzo” interverranno il sindaco di Vasto, Francesco Menna, il Sen. Luciano D’Alfonso, il Dott. Giuseppe Di Marco e Prof. Lucio Achille Gaspari.