VASTO: STANZIATI DAL COMUNE 80MILA EURO PER METTERE A NORMA IL MERCATO DI SANTA CHIARA

VASTO – L’Amministrazione Comunale sta intervenendo per mettere a norma il mercato di Santa Chiara con uno stanziamento di risorse proprie di circa 80.000 Euro.

Il primo intervento realizzato già all’inizio di quest’anno ha riguardato l’adeguamento alla normativa antincendio della struttura fino all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi per circa 30.000 Euro. Nei giorni scorsi inoltre con determina 1139 del 21 novembre sono stati affidati i lavori per la ristrutturazione del tetto e per la messa in sicurezza del solaio che subisce, a causa delle piogge, gravi problemi di infiltrazioni, oltre a generare disagi per gli operatori del mercato. Questi ultimi lavori inizieranno entro gennaio 2023 e sono stati incaricati alla ditta Deplano coperture, per 50 mila euro.

“La riqualificazione del Mercato, di Santa Chiara sito a Vasto nel centro storico, è un progetto che si è posto come obiettivo primario la restituzione di questo luogo storico alla comunità attraverso un rinnovamento la creazione di una nuova identità, hanno dichiarato il sindaco Francesco Menna e l’assessore al commercio con delega ai mercati Anna Bosco – e per queste ragioni abbiamo ritenuto altrettanto importante ed urgente intervenire in modo che venga garantita la sicurezza di un edificio storico tanto importante per la nostra Città, frequentato sia da operatori commerciali che da cittadini. Lavori che assicurano maggiori misure di sicurezza e l’utilizzo dei locali anche per iniziative ed eventi”.