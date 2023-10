VASTO: TORNANO I FUOCHI MUSICALI 3D

VASTO – Un nuovo spettacolo piromusicale virtuale in 3D realizzato nello scenario della spiaggia di Vasto Marina con un’importante novità.

Questa volta infatti l’esibizione digitale, diretta per il terzo anno consecutivo dal pyrodesigner vastese Lorenzo Scampoli, vanta la collaborazione di Google che ha deciso di investire sul software impiegato per la simulazione.

Dunque – si legge in una nota – ci sono tante sorprese a cominciare da una durata più estesa, una migliore scenografia e da tantissimi nuovi effetti originali decisamente più realistici e luminosi.

Per molte associazioni ambientaliste e animaliste, i fuochi d’artificio sono dannosi a causa dell’inquinamento e per il possibile rischio di favorire lo scoppio di incendi. Per chi è amante della tradizione, invece, lo spettacolo di luci, suoni e colori è un momento irrinunciabile, da non perdere. Ma esiste questo compromesso, frutto del binomio tra la tradizione e l’innovazione.

“Tanti sono – si legge nel comunicato stampa – gli artisti scelti per la colonna sonora di questo spettacolo piromusicale, che è totalmente computerizzato, visualizzabile quindi esclusivamente online da smartphone, tablet e computer, e che riserva diverse particolarità”.