VASTO: TROVATO MORTO IN UN FOSSATO IL75ENNE SCOMPARSO IERI POMERIGGIO DA CASA

VASTO – Tragico epilogo per il caso del 75enne di Vasto che aveva fatto perdere le sue tracce ieri.

L’uomo è stato trovato senza vita in un fossato, poco distante dalla sua abitazione nel quartiere di Villa de Nardi.

Le ricerche erano state subito avviate Carabinieri e dagli uomini della Protezione Civile, allertati dai familiari dopo che l’uomo non era tornato a casa dopo una passeggiata.