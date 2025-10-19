VASTO: TROVATO MORTO IN UN FOSSATO IL75ENNE SCOMPARSO IERI POMERIGGIO DA CASA

19 Ottobre 2025 08:31

L'Aquila - Cronaca

VASTO  – Tragico epilogo per il caso del 75enne di Vasto che aveva fatto perdere le sue tracce ieri.





L’uomo è stato trovato senza vita in un fossato, poco distante dalla sua abitazione nel quartiere di Villa de Nardi.

Le ricerche erano state subito avviate Carabinieri e dagli uomini della Protezione Civile, allertati dai familiari dopo che l’uomo non era tornato a casa dopo una passeggiata.

