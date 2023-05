VASTO: TUTELA MINORI USO MEDIA, IL PROF DE PAULIS, “PERICOLOSA CONDIVISIONE FOTO A SFONDO SESSUALE”

VASTO – “Quando si condividono foto o video a sfondo sessuale non si ha mai la certezza di cosa potrebbe accadere e in che mani potrebbero finire: l’unica difesa efficace per non rischiare di incappare in situazioni decisamente spiacevoli è non pubblicarli. Bisogna costruire una cultura della riservatezza, ultima ‘password’ del proprio io”.

Così, il professor Giammaria De Paulis, docente dell’Università “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara e divulgatore scientifico, nel definire i principali rischi del “Sexting”, termine nato dalla fusione delle parole inglesi sex e texting e che indica l’invio in rete di contenuti sessualmente espliciti.

Questo il tema della tappa finale del mini tour “Futuro Hub, Connessioni Digitali”, promosso dal Corecom Abruzzo, il Comitato regionale per le comunicazioni, dal titolo “Educare i giovani ad orientarsi tra le insidie della rete: fake news, sexting e nuovi social”.

Al Palazzetto dei Salesiani di Vasto (Chieti), il prossimo 1 giugno, a partire dalle 9.30, circa 600 ragazzi delle scuole “Paolucci” e “Rossetti” di Vasto parteciperanno all’evento conclusivo. “Il Sexting rappresenta un pericolo non solo per gli adulti, ma soprattutto per i minori – spiega De Paulis – Come raccontano le cronache, purtroppo sempre più spesso, si può arrivare ad essere vittime di gravi ricatti, come nei casi di ‘sextortion’ e ‘revenge porn’, si va quindi dalla coercizione per estorcere favori sessuali alla pornografia non consensuale”.

Nel caso dei minorenni, sottolinea De Paulis, la situazione è chiaramente ancora più delicata: “La semplice detenzione di materiale pedopornografico è già un reato, a maggior ragione se questo viene ulteriormente condiviso e rilanciato in rete e sui social. Questo punto va sempre ribadito perché spesso i ragazzi si scambiano foto di coetanei con parti intime in evidenza o video con minorenni in atteggiamenti sessuali senza avere contezza di cosa esattamente stiano facendo”.

Oltre a De Paulis, il prossimo primo giugno, a Vasto, porteranno i saluti istituzionali il presidente del Corecom, Giuseppe La Rana, il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, il sindaco di Vasto, nonché presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna e il consigliere regionale, segretario dell’Ufficio di presidenza della Regione Abruzzo, Sabrina Bocchino.

Interverranno Gian Mauro Placido, del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Abruzzo della Polizia Postale e il regista Walter Nanni, con il progetto “Cineager”.

