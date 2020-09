VASTO: VANDALI IN AZIONE NEL TRABOCCO DI PUNTA ADERCI, PORTA SFONDATA

VASTO – Porta sfondata e altri danni all’interno. Ad essere presa di mira da ignoti incivili il trabocco di Punta Aderci a Vasto.

A renderlo noto Massimo Cupaioli, proprietario dell’antica macchina da pesca, vanto della costa abruzzese.Uno dei trabocchi che, come è stato annunciato pochi giorno fa all’Ecomob di Pescara, sarà protagonista del documentario “I giganti del mare”.

“La cattiva sorpresa della violenza subita – scrive Cupaioli in un post pubblico su Facebook – Il Trabocco di Punta Aderci, uno dei simboli più amati di questa città, un piccolo monumento che rappresenta l’Abruzzo, violentato da qualche idiota. È l’idea dell’invasione, della devastazione inutile che lascia l’amaro in bocca. Certo è niente rispetto alla tragedia dell’incendio accaduto qualche giorno fa nella Riserva. Ma se in quel caso si è davvero trattato di piromani, allora l’episodio di oggi è frutto della stessa categoria di persone. Noi abbiamo fatto il possibile per restituire il trabocco all’iconografia di questo luogo, visto che sarebbe prima o poi crollato. Chiunque sia stato sappia che non ci ha tolto la voglia di proteggerlo e di preservarne la bellezza ed il valore storico. Abbiamo investito tanto, in termini economici ed affettivi. E continueremo a farlo. Chiedo cortesemente a tutti voi che venite qui e amate questo territorio, se in questi ultimi 7 giorni avete notato qualcosa di particolare o avete delle fotografie che riprendono delle persone sul trabocco, di inviarmele in privato. Il nostro trabocco sopravviverà alla stupidità umana. Questo è certo”.

Download in PDF©