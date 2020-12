VATICANO, QUARESIMALE DA PAPA FRANCESCO: “PRESEPE CASTELLI SIMBOLO RILANCIO”

CITTA’ DEL VATICANO – “L’incontro col Papa è stata una grande emozione”. Lo ha detto l’assessore alla pubblica istruzione, Pietro Quaresimale, che questa mattina, insieme al presidente Marco Marsilio, è stato ricevuto in udienza da Papa Francesco nel Palazzo Apostolico Vaticano. La delegazione era composta anche dal Vescovo della Diocesi “Teramo-Atri”, Lorenzo Leuzzi, e dalle Autorità del territorio.

Nel pomeriggio, la delegazione abruzzese parteciperà alla cerimonia di inaugurazione del Presepe, realizzato dagli studenti e professori dell’Istituto d’arte “F.A. Grue” di Castelli (Te), e assisterà all’illuminazione dell’albero di Natale allestiti in Piazza San Pietro. “Il presepe abruzzese – ha aggiunto Quaresimale – è stato scelto dal Papa come simbolo del rilancio in questo momento difficile per il mondo intero a causa della pandemia che ha seminato morte e sofferenza”.

