VELENI DI BUSSI: DOMANI CONVEGNO DEL PD SULLO STATO DELL’ARTE DELLA BONIFICA

PESCARA – “La bonifica del sito della discarica e degli altri luoghi interessati da inquinamento e interramento di sostanze altamente tossiche e nocive per l’ambiente ha ora tutti i presupposti perché si realizzi concretamente come dicono le carte e i provvedimenti ottenuti a livello istituzionale, a partire dall’individuazione del soggetto inquinatore in Edison”.

Così i consigliere regionale del Pd, Antonio Di Marco, vicepresidente della Commissione Ambiente e territorio del Consiglio regionale, nel presentare stamane a Pescara nella sala Corradino D’Ascanio della Regione l’incontro “Bonifiche e rilancio economico, risanamento e opportunità di sviluppo”, dedicato alla bonifica dei territori interessati dalla discarica di Bussi, che avrà luogo domani giovedì 20 marzo alle ore 18 nella Sala Consiliare di Bussi sul Tirino, a cura del consigliere regionale PD Antonio Di Marc

LA NOTA

Giovedì 20 marzo faremo il punto sullo stato dell’arte, ricordando i passi fatti, gli atti che li hanno consentiti, ma soprattutto coniugando al futuro proposte e iniziative per la rinaturalizzazione e reindustrializzazione dell’area e per il riconoscimento di un giusto ristoro alla comunità e all’ambiente colpito, cosa che in questi anni non solo non è avvenuta come era necessario, ma il poco ottenuto da Edison non è stato girato alla comunità.

Lo faremo con tutte le voci capaci di contribuire a fare altri passi avanti, a partire dalle istituzioni di Bussi, dal sindaco facente funzione, il vicesindaco Paolo Salvatore, il consigliere Carmine Di Carlo, Luigi Moscone, segretario del Circolo PD locale.

Inquadrerà la situazione giuridica e tecnica l’avvocato Matteo Di Tonno, che ha seguito gli atti e i risultati come legale incaricato dalla Provincia all’epoca della mia presidenza, che fu quella dirimente, perché dalle ordinanze che firmai allora partì il processo che ha portato all’individuazione del soggetto inquinatore e l’iter di una bonifica che ad oggi non vediamo ancora a regime.

L’evento nasce perché Bussi non venga ricordata solo come il luogo della discarica più pericolosa d’Europa, ma possa diventare un caso in cui leggi e azioni positive hanno agito perché non lo fosse più, di questo parleranno anche il segretario regionale del PD, Daniele Marinelli, il consigliere Luciano D’Amico, quale coordinatore del Patto per l’Abruzzo, i consigliere regionali tutti, invitati a portare presenza e testimonianza, la compagine politica provinciale del partito, con la segretaria, Carmen Ranalli il capogruppo in Provincia Gianni Chiacchia e la vicesegretaria del PD Leila Kechoud.

Conclusioni affidate ai nostri parlamentari Luciano D’Alfonso e Michele Fina che saranno chiamati a portare proposte e istanze a Roma, perché la lentezza che penalizza ora la rinascita di Bussi e del suo ambiente non di cronicizzi e non diventi istituzionale e perché una comunità intera che ha convissuto per troppi anni con quei veleni, non debba subire ancora l’attesa del giusto risarcimento. A moderare l’incontro sarà Floriana Bucci, giornalista del posto, ma anche una delle memorie storiche dei fatti su cui concentreremo la nostra attenzione”.