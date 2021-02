VELINO, LIRIS: “VENTOTTO GIORNI CHE NON DIMENTICHERO’, ADESSO MOMENTO DEL CORDOGLIO”

LIRIS – “Ventotto giorni che non dimenticherò facilmente, un mix di sentimenti ed emozioni contrastanti, dalla speranza all’illusione, dalla paura all’angoscia”.

Così, in una nota, l’assessore regionale Guido Liris, dopo la conferenza stampa organizzata per fare il punto sulle operazioni di ricerca dei 4 escursionisti dispersi sul Monte Velino dal 24 gennaio scorso e ritrovati in questi giorni.

“Oggi è il momento del cordoglio, delle lacrime, della sofferenza, ma anche dell’abbraccio più accorato ai familiari, e del ringraziamento più sincero ai soccorritori”, ha detto Liris.

Download in PDF©