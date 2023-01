VELOCIZZAZIONE FERROVIA PESCARA-ROMA: IL SINDACO DI SULMONA INCONTRERA’ IL COMMISSARIO MACELLO

SULMONA – Sul progetto di velocizzazione della ferrovia Pescara-Sulmona-Avezzano-Roma il sindaco Gianfranco Di Piero e l’Assessore Attilio D’Andrea incontreranno l’ingegnere Vincenzo Macello, commissario straordinario per l’opera.

L’incontro, chiesto dallo stesso sindaco nel dicembre scorso, insieme ai sindaci di Avezzano e Tagliacozzo, Gianni Di Pangrazio e Vincenzo Giovagnorio, si terrà a Roma lunedi 17 gennaio prossimo.

L’iniziativa dei sindaci fa seguito alle dichiarazioni che il Ministro delle Infrastrutture ebbe a rilasciare, nelle scorse settimane, in commissione Ambiente e Lavori Pubblici del Senato sulle difficoltà che riguarderebbero la realizzazione dell’atteso progetto.

Da qui le preoccupazioni espresse dai sindaci, e la immediata richiesta di incontro, per un’opera determinante per il rilancio del collegamento ferroviario Adriatico-Tirreno e per la stessa economia dell’Abruzzo costiero e interno.