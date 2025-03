VELODROMO “VITO TACCONE” L’AQUILA: COLONNA, “SOMME IMPEGNATE REGOLARMENTE PER MESSA IN SICUREZZA”

L’AQUILA – “Le somme del fondo complementare al Pnnr, pari a 300 mila euro, sono state regolarmente impegnate da questa Amministrazione per la messa in sicurezza del velodromo ‘Vito Taccone’ secondo quanto stabilito dal progetto esecutivo”.

Così, in una nota, l’assessore allo Sport del Comune dell’Aquila, Vito Colonna, in risposta alla richiesta di chiarimento, da parte di alcuni ex ciclisti, sulle risorse stanziate per il Velodromo.

“L’iter dei lavori, iniziati nel 2023, ha subito alcune sospensioni per via di varianti in corso d’opera e per esigenze di carattere tecnico derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili, nonché al fine del miglioramento dell’opera e della sua funzionalità. Vorrei dunque rassicurare Renato Palumbo e tutti gli appassionati di ciclismo che le somme sono state impiegate per ripristinare adeguatamente e secondo le normative vigenti l’impianto sportivo con lo scopo di renderlo fruibile nel più breve tempo possibile”, conclude.