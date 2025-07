VENDITA DI ALCOL A MINORENNI: DENUNCIATO IL TITOLARE DI UN PUB A CHIETI

CHIETI- Il consumo e l’abuso di alcolici da parte di ragazzi molto giovani è tra i fenomeni che destano maggiore allarme, anche perché spesso alla base di episodi di violenza. Proprio nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto di fenomeni legati alla ‘movida’ giovanile, la notte scorsa i Carabinieri della Stazione di Chieti Scalo hanno denunciato il titolare di un pub per aver venduto, in più occasioni, bevande alcoliche a minorenni.

Nella circostanza, durante il controlli nell’esercizio commerciale i militari hanno notato numerosi ragazzini che, dopo aver acquistato bevande alcoliche, si fermavano in una zona antistante per consumarle; così, dopo averli identificati, hanno proceduto alla contestazione nei confronti del titolare del locale. “L’attività scaturisce anche dalla necessità di intensificare l’attività preventiva a seguito delle aggressioni e risse verificatesi nelle settimane scorse – si legge in una nota dei Carabinieri – Nel corso del servizio sono stati anche effettuati numerosi controlli volti a garantire il rispetto dell’ordinanza prefettizia sulle cosiddette ‘zone rosse'”.