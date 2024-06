“VENERDI’ IN CENTRO ALL’AQUILA”: ECCO IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI PREVISTI IL 7 GIUGNO

L’AQUILA – Terzo appuntamento con l’iniziativa dei “Venerdì in centro per le famiglie”, promossa dal Comune dell’Aquila che per la giornata del 7 giugno animerà il centro storico con giochi, eventi, musica e spettacoli per grandi e piccini.

Il programma: Piazza Duomo: Ludobus. Giochi in legno & co. Dalle 17 alle 22. Concerto The Colleagues. Acoustic alternative rock. Dalle 21 alle 23. Corso Vittorio Emanuele II: Spettacolo “Il lupo zelindo e la donzelletta che vien dalla montagna”. Dalle 17:30 alle 18:10 con replica.

A seguire giochi di piazza “Il volo dei colori”, a cura di Barbara Saturni-Ass. Il Bosco del Fauno. Giochi fino alle 20. Villa Comunale: Mini tornei Academy L’Aquila calcio Asd + Scuola calcio Real L’Aquila. Dalle 18 alle 20. Via Verdi: Sud d’anima, musiche dal sud del mondo. Quattro musicisti abruzzesi. Dalle 21 alle 23.