VENERDI’ IN CENTRO PER LE FAMIGLIE: ECCO GLI APPUNTAMENTI PREVISTI ALL’AQUILA

L’AQUILA – Quarto appuntamento con l’iniziativa dei “Venerdì in centro per le famiglie”, promossa dal Comune dell’Aquila e che per la giornata del 14 giugno animerà il centro storico con giochi, eventi, musica e spettacoli per grandi e piccini.

Il programma: Piazza Duomo: Ludobus. Giochi in legno & co. Dalle 17 alle 22. Spettacolo-laboratorio per adulti “I musicanti di Collebrincioni”. Spettacolo tratto dai Musicanti di Brema e riadattato sui quattro quarti dell’Aquila. Dalle 21 alle 22:30 Corso Vittorio Emanuele II: Spettacolo “Il viaggio di Lulù sospeso tra sogno e realtà” + laboratorio di bolle. Spettacolo di clowneria, giocoleria, magia e bolle di sapone rivolto ad un pubblico di bambini, adulti e amanti dei sogni.

A cura di Barbara Saturni-Ass. Il Bosco del Fauno. Dalle 17 alle 17:30 con replica. Giochi fino alle 20. Villa Comunale: Gran Sasso Park Adventure. Caccia al tesoro a squadre con indizi da seguire, indovinelli da risolvere e prove da superare. Tiro con l’arco (frecce con gommini) per bambini, a partire dai 5 anni; percorsi ad ostacoli; gare di velocità; tiro alla fune e mini bowling. Dalle 17 alle 19. Piazza Regina Margherita: Alex Cicconi e Francesco Rapinesi. Musica jazz. Dalle 21 alle 23. Via Verdi: Essentia. Giuseppe Signori e Annalisa Panone, soul-pop-rock. Dalle 21 alle 23.