DOMANI MARSILIO ALLA VILLA, D’AMICO AL CASTELLO: FINALE A L’AQUILA, OGGI SALVINI E ANCORA SCHLEIN

L’AQUILA – Il candidato del centrodestra Marco Marsilio alla villa comunale, assieme ai governatori delle Marche Francesco Acquaroli, del Lazio Francesco Rocca, del Molise Francesco Roberti, dell’Umbria Donatella Tesei.

Il candidato del campo largo del centrosinistra, Luciano D’Amico all’auditorium del parco del castello, al fianco di Alessandra Todde, neo governatrice della Sardegna.

Si concluderà venerdì a L’Aquila, con due eventi in contemporanea, alle 18:30 la lunga ed estenuante maratona della campagna elettorale delle regionali del 10 marzo, una partita oramai decisiva a livello nazionale.

E intanto continuano a battere le terre d’Abruzzo in big sia del centrodestra, che del centrosinistra.

Dopo l’intenso tour di ieri, la segretaria nazionale del Partito democratico, Elly Schlein, sarà oggi alle ore 9 a Bussi sul Tirino con un sopralluogo alla famigerata discarica

Tre monti; successivamente incontro con le lavoratrici e i lavoratori della fabbrica Società Chimica Bussi (piazzale Elettrochimica 1). A seguire, il tour prosegue con l’arrivo alle ore 10,15 a Popoli (via Enrico Berlinguer 118) con un presidio all’ingresso del Pronto Soccorso dell’ospedale.

Alle ore 12,15 Schlein si sposterà a Penne per una visita all’azienda Brioni (via Nazareno Fonticoli

3). Le tappe successive avranno luogo a Pescara: alle ore 14,45 presidio davanti al complesso sportivo Le Naiadi con i gruppi consiliari di opposizione di Pescara e Montesilvano; alle ore 15,45 nella sede del Dopolavoro ferroviario, in corso Vittorio Emanuele, incontrerà i comitati cittadini di via Fornace Bizzarri e via Santina Campana, che protestano contro la cementificazione dei parchi dei loro quartieri, Strada parco, viale Marconi, comitato “Per una nuova Rancitelli”, comitato Fontanelle, Coordinamento contro il caro mense, coordinamento Pescara Colli no autovelox ed esercenti dei locali notturni. Infine, alle ore 17 sarà in piazza Unione, e in caso di pioggia al Pala Dean Martin di Montesilvano, per una iniziativa finale con il presidente del partito, Stefano Bonaccini.

Torna in Abruzzo anche il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, che 2.30, il leader della Lega sarà ad Ortona per una visita al porto e alla sede della Capitaneria, in via Cervana. Ad accompagnarlo, il Sottosegretario di Stato al Masaf e segretario regionale della Lega Abruzzo Luigi D’Eramo. Salvini trascorrerà tutta la giornata nella provincia di Chieti, incontrando cittadini, amministratori e i candidati della Lega del collegio di Chieti alle elezioni regionali del 10 marzo. Prima della visita al porto di Ortona, alle ore 11, sarà ad Orsogna al teatro comunale “Camillo De Nardis”, in piazza Mazzini. Nel pomeriggio, alle ore 18, parteciperà ad un incontro pubblico a Vasto, a Palazzo D’Avalos, in piazza Lucio Valerio Pudente, dove chiuderà la sua campagna elettorale la candidata Sabrina Bocchino, consigliere regionale uscente.

Alle ore 20, Salvini sarà a Lanciano, al Teatro Fenaroli, in strada de’ Frentani 6. A tutti gli incontri saranno presenti il Sottosegretario D’Eramo, il Presidente della Commissione Bicamerale di Controllo Enti Previdenziali Alberto Bagnai, il coordinatore provinciale Lega Chieti Maurizio Bucci e i candidati della Lega.

Sempre oggi il ministro per le riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati sarà oggi a L’Aquila nella tensostruttura allestita la villa comunale a L’Aquila, per la chiusura della campagna elettorale Roberto Santangelo candidato Forza Italia, e vice presidente del consiglio regionale uscente.

Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara alle 12.00 visiterà a Pescara l’Istituto Tecnico Commerciale “Aterno-Manthonè” e alle ore 13.00 si recherà all’Istituto Alberghiero “De Cecco”.

Domani pomeriggio è prevista la visita a L’Aquila del ministro della cultura Gennaro Sangiuliano, e tra le tappe le aree archeologiche di Fossa e Alba Fucens.