VENERDI’ SANTO CHIETI, MONSIGNOR FORTE PORTERA’ CROCIFISSO DA SOLO

CHIETI – Sarà l’arcivescovo di Chieti Vasto, Bruno Forte, in occasione del Venerdì Santo, a portare in processione in solitario il crocifisso partendo dalla Cattedrale di S. Giustino per raggiungere il sagrato della chiesa della Trinità dove impartirà la benedizione.

Lo ha reso noto l’Arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti, che da centinaia di anni organizza la tradizionale Processione del Cristo morto che nel capoluogo teatino richiama decine di migliaia di persone.

Dunque, come lo scorso anno, non sfileranno i simboli e non ci sarà partecipazione popolare a causa della pandemia.