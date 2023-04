VENERE DI BOTTICELLI INFLUENCER, SGARBI: “OPERAZIONE LEGITTIMA MA POCO EFFICACE”

FIRENZE – “L’operazione” di promozione turistica con l’immagine della Venere di Botticelli influencer “è legittima ma secondo me sarebbe stata più efficace l’immagine della Venere che sorge dall’acqua, esattamente come è, nel suo nudo e nella sua provocazione io credo che avrebbe portato un effetto superiore come risultato. Non ho niente in contrario dal punto di vista estetico agli interventi dei creativi ma non mi sembrano particolarmente necessari o utili. E poi la stessa area politica chiede di usare l’italiano per le formulazioni pubbliche e poi si usa ‘Open to Meraviglia’: bastava scrivere ‘Italia Meraviglia'”.

Lo ha detto all’Ansa il sottosegretario alla Cultura, Vittorio Sgarbi, a proposito della nuova campagna internazionale di promozione turistica del ministero del Turismo ed Enit.

“Al di là che piaccia o no le immagini della pizza e della bicicletta – ha aggiunto – non mi sembrano un racconto che è più efficace della semplice esibizione della Venere come è. La mia è una visione personale rispetto non all’uso che è lecito ma all’efficacia della comunicazione”.