VENTENNALE ZAFFERANO DELL’AQUILA DOP: IL 2 SETTEMBRE PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA PER CELEBRAZIONI

L’AQUILA – Lo Zafferano dell’Aquila DOP compie vent’anni e la Terra dell’”oro rosso” celebra l’importante riconoscimento della denominazione di origine protetta con eventi, convegni, rievocazioni storiche e show cooking nei luoghi simbolo di un prodotto identitario, conosciuto in Italia e nel mondo che è parte integrante della storia, della cultura e dell’economia di un’intera regione.

Il programma verrà presentato nel corso di una conferenza stampa martedì 2 settembre, alle 11, nella sala commissioni di Palazzo Margherita, sede del Comune dell’Aquila.

A promuovere l’iniziativa – con quattro appuntamenti tra il 5 e il 19 settembre – il Gruppo di azione locale (Gal) Gran Sasso Velino, in collaborazione con la Regione Abruzzo, in particolare l’Assessorato all’Agricoltura, la Camera di Commercio del Gran Sasso d’Italia e la Fondazione della Cassa di Risparmio dell’Aquila, nell’ambito della Strategia di sviluppo a valere sul Piano di Sviluppo Rurale Abruzzo 2014-2022 – Sottomisura 19.3.

Alla conferenza parteciperanno Paolo Federico, sindaco di Navelli e presidente del Gruppo di Azione locale (Gal) Gran Sasso-Velino; Emanuele Imprudente, vice presidente della Giunta regionale, con delega all’Agricoltura; Raffaele Daniele, vicesindaco dell’Aquila; Massimiliano D’Innocenzo, presidente del Consorzio per la tutela dello Zafferano dell’Aquila DOP, della Cooperativa di comunità Oro rosso e socio della Cooperativa di produttori ‘Altopiano di Navelli’.