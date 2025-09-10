VENTO FORTE ALL’AQUILA: CADONO LASTRE DA PONTE BELVEDERE, IN CORSO OPERAZIONI MESSA IN SICUREZZA

L’AQUILA – Il forte vento che sta caratterizzando l’ ondata di maltempo sull’Aquila ha causato la caduta di alcune lastre ‘predalles’ dal Ponte Belvedere, a 16 anni dal terremoto ancora in ricostruzione con un appalto lanciato dall’Amministrazione comunale che si prolunga da tempo.
Non si registrano danni a persone o cose, ma sono scattate urgenti misure di sicurezza.
Sul cantiere, alle porte del centro storico, oltre agli operai ci sono vigili del fuoco, vigili urbani, polizia e carabinieri.
Sono in corso operazioni di messa in sicurezza.
I predalles sono lastre piane in calcestruzzo tralicciate prefabbricate, ad armatura lenta, che vengono utilizzate per la realizzazione di solai in calcestruzzo a lastra: si tratta di componenti per la realizzazione dell’ infrastruttura.
- VENTO FORTE ALL’AQUILA: CADONO LASTRE DA PONTE BELVEDERE, IN CORSO OPERAZIONI MESSA IN SICUREZZAL'AQUILA - Il forte vento che sta caratterizzando l' ondata di maltempo sull'Aquila ha causato la caduta di alcune lastre 'predalles' dal Ponte Belved...