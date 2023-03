VERDE PUBBLICO ALL’AQUILA: OGGI FOCUS DELL’URBAN CENTER SUL REGOLAMENTO COMUNALE

L’AQUILA – Oggi pomeriggio, dalle 17:30 alle 19:30, a palazzo Fibbioni, all’Aquila, si terrà il percorso di partecipazione “Che verde sei? Ricostruiamo insieme il verde pubblico” promosso dall’Urban Center dell’Aquila, in collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente, per svolgere un’attività di confronto con le associazioni e con tutti i cittadini interessati a confrontarsi su aspetti cruciali che riguardano le scelte e le decisioni future sulle aree verdi urbane nel capoluogo abruzzese.

“Il regolamento del verde, redatto dal settore Transizione ecologica e protezione civile e approvato dalla Giunta comunale il 19 gennaio scorso, è un insieme di indirizzi e procedure che riguardano tutti i cittadini e, pertanto, – dichiara l’assessore all’Ambiente, Fabrizio Taranta – abbiamo previsto delle attività di coinvolgimento della popolazione e delle associazioni locali per rendere questo strumento il più partecipato e completo possibile. In questo contesto si inserisce il focus group di questa sera che abbiamo ideato insieme all’associazione Urban Center L’Aquila”.

“Il percorso partecipativo sul verde pubblico – si legge in una nota dell’Urban Center L’Aquila – ha preso il via grazie all’apertura dell’assessore Taranta, che ringraziamo per la disponibilità, e grazie al lavoro straordinario di un gruppo di volontari all’interno della nostra rete associativa, che ringraziamo per la grande dedizione. Il gruppo di lavoro è composto da Laura Asti (Pro Natura); Chiara De Paolis (Move Your City); Maria Rita Acone e Eleonora Gallo (Archeoclub L’Aquila); Alessandra Addessi e Giulia De Cunto (Viviamolaq); Giulia Tomassi (Quinta Giusta). Attraverso la partecipazione attiva vogliamo stimolare e supportare l’operato dell’amministrazione. Vi invitiamo, pertanto, ad iscrivervi ai tavoli, a compilare il questionario online e a partecipare attivamente!”.