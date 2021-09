VERDE PUBBLICO ROSETO, NUGNES: “RIPARTIRE DA PROGRAMMAZIONE. TORNIAMO A ESSERE CITTA’ DELLE ROSE”

ROSETO DEGLI ABRUZZI –“L’ennesimo incendio che ha devastato ieri mattina alcuni ettari della Riserva del Borsacchio ci ricorda quanto sianopreziosi e importanti la cura e la protezione dell’ambiente così come quella del verde cittadino: torneremo a investire tempo e risorse nella cura del verde urbano ripartendo, innanzitutto, dalla programmazione annuale degli interventi di manutenzione, attingendo sia a risorse interne che a esternalizzazioni mirate. Tra le priorità ci saranno la riqualificazione delle pinetee delle aree verdi e la piantumazione di oltre 2500 piante di rose ogni anno per tornare a essere davvero Città delle Rose. Le rose dovranno tornare a essere un simbolo indiscusso di bellezza della nostra città, da incentivare anche con una garache premibalconi e terrazze fiorite dei cittadini, dove le rose siano protagoniste”.

Questo il punto da cui ripartire per una migliore gestione del verde urbano secondo il candidato sindaco della coalizione Spazio Civico, il consigliere Mario Nugnes. “Gli spazi di verde pubblico della Citta delle Rose devono tornare a essere spazi sostenibili di bellezza, da vivere, luoghi di cittadinanza” spiega Mario Nugnes “sostenibilità significherà per noi ridisegnare gli spazi urbani aumentando la percentuale di verde pubblico, predisponendo un regolamento del verde urbano e piantando quanti più nuovi alberi sarà possibile. I principali interventi che intendiamo realizzare sono la riqualificazione della Pineta centrale Celommi, attraverso una progettazione di abbellimento della zona, con pavimentazione della via Pineta, via L’Aquila e tratto di via Colombo (da via Thaulero a via Pineta), manutenzione del verde e creazione di nuove aree gioco, così come la riqualificazione del Parco Savini e degli altri parchi e aree verdi ubicati sul territorio e nelle varie frazioni. Sappiamo che le risorse finanziarie non sono infinite e per questo prevedremo la possibilità per i cittadini meno abbienti del ‘baratto amministrativo’, ovvero di offrire il proprio lavoro per la manutenzione del verde o per lo svolgimento di altri servizi in cambio di sgravi sulle imposte comunali”.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI ELETTORALI

Il candidato sindaco Mario Nugnes, insieme ai candidati consiglieri, sta proseguendo il suo ciclo di incontri sul territorio. Dopo aver incontrato i residenti delle frazioni, domani sera, martedì 14 settembre, alle ore 21 è in programma l’incontro con i residenti della zona di Roseto Sud che si terrà al Campo Patrizi,mercoledì 15 settembre alle ore 21 sarà la volta di Roseto Centro all’Arena 4 Palme e giovedì 16 settembre alle ore 21 appuntamento a Roseto Nord, in zona Borsacchio.