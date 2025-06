VERI’ E SANTANGELO: “OK A SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA A STUDENTI AFFETTI DA PATOLOGIE”

PESCARA – La gara per l’affidamento del servizio di cure domiciliari per i pazienti residenti in Abruzzo, in fase di pubblicazione, prevederà anche l’erogazione dei servizi sanitari di assistenza scolastica, ovvero saranno disponibili operatori che assisteranno durante l’orario scolastico gli studenti affetti da particolari patologie.

Lo hanno annunciato gli assessori Nicoletta Verì e Roberto Santangelo. “Con questa iniziativa – hanno commentato – si chiude il cerchio relativo all’integrazione socio-sanitaria: il servizio è rivolto agli studenti che hanno particolari patologie e necessitano di assistenza sanitaria durante l’orario scolastico. Con la giuntaSA e per la prima volta, attraverso una sinergia tra gli assessorati alla sanità e al sociale – concludono Verì e Santangelo – si mettono in campo nuovi servizi utili a migliorare la vita dei nostri cittadini”.