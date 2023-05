“VERRATTI SOVRAPPESO, SE NE VADA!”, CENTROCAMPISTA ABRUZZESE DEL PSG ANCORA SOTTO ACCUSA

CHIETI – Ancora attacchi contro Marco Verratti, 30enne nato a Manoppello, strapagato centrocampista del Paris Saint-Germain e della nazionale italiana, con cui si è laureato campione d’Europa nel 2021. Il quotidiano transalpino ‘Le Parisien’, ha scritto che il campione abruzzese avrebbe preso quattro chili in più dopo le vacanze post Mondiale e si sarebbe preso troppa libertà con il suo stile di vita, giocando solo due partite prima di infortunarsi.

“Verratti? Se ne vada! Non gioca da tre settimane e fisicamente è un po’ fuori forma – ha poi dichiarato l’ex Psg Jerome Rothen all’emittente francese ‘Rmc Sport’ in merito alle prestazioni di Verratti -. Perde un pallone, non diciamo niente. Eh no, è Marco Verratti, tecnicamente è così forte che ha il diritto di perdere un pallone. Quelli veri, gli appassionati, se ne accorgono. Ti abbiamo fatto crescere, ma ora, se hai rispetto per il club come dici, te ne vai!”.

Del resto il Psg delle stelle, nuovamente eliminata dalla Champions League, agli ottavi, è ora in crisi di risultati del Psg. La sconfitta interna maturata domenica in Ligue 1 contro il Lorient ha fatto insorgere i tifosi parigini che puntano il dito contro diversi giocatori, accusati di non impegnarsi per la causa.

“Bisogna rimandarlo a Pescara, così può mangiare gli arrosticini, passeggiare in riva al mare e bere i suoi shot. Non so nemmeno se potrebbe essere titolare nella squadra di mio figlio: è un giocatore da strada”.

Bordate sul centrocampista si erano registrate anche dopo l’eliminazione in Champions League, favorita anche da un erroraccio difensivo di Verratti, che ha favorito il primo gol del Bayern.

Alla fine del 2022 il presidente Nasser al-Khelaifi ha deciso di prolungare sino al 2026 (quindi di altri due anni) la scadenza del contratto di Verratti. L’azzurro indosserà la maglia del PSG fino ai 34 anni.