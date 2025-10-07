VERRECCHIA E PROSPERO: “INTITOLARE UNO SPAZIO DEL CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZO A NORMA COSSETTO”

PESCARA – Il Capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, e il Consigliere regionale Francesco Prospero, Presidente dell’Osservatorio della Legalità, hanno presentato al Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri una proposta per l’intitolazione di una sala o di uno spazio interno della sede del Consiglio regionale d’Abruzzo alla memoria di Norma Cossetto, giovane studentessa istriana vittima delle foibe, Medaglia d’Oro al Merito Civile, simbolo del martirio degli italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia.

“Con questo gesto – dichiarano Verrecchia e Prospero – intendiamo rendere omaggio ad una figura che rappresenta un esempio di coraggio, innocenza e amore per la propria terra. Norma Cossetto è diventata il simbolo delle vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata: la sua memoria è parte integrante della storia nazionale e deve trovare spazio anche all’interno delle istituzioni regionali.”

“L’intitolazione di uno spazio del Consiglio regionale – proseguono – costituirebbe un segno concreto di riconoscenza e memoria da parte dell’Abruzzo, in coerenza con i valori sanciti dal Giorno del Ricordo, istituito con la legge n. 92 del 2004.”

La proposta, indirizzata al Presidente del Consiglio regionale, sarà sottoposta alla valutazione dell’Ufficio di Presidenza, per le determinazioni di competenza.

“Riteniamo doveroso – concludono Verrecchia e Prospero – che la nostra Assemblea legislativa contribuisca a mantenere viva la memoria di una pagina dolorosa ma fondamentale della nostra storia, rendendo onore a una giovane donna la cui vita e il cui sacrificio testimoniano i valori della dignità, della libertà e dell’identità nazionale.”