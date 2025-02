VERSO IL NUOVO PIANO CRONICITA’: PROSPETTIVE E PROPOSTE NEL CONVEGNO PROMOSSO DAL SENATORE LIRIS

ROMA – Esaminare ed approfondire progetti e strategie per il potenziamento delle cure territoriali favorendo l’assistenza domiciliare, nelle case di comunità e negli ospedali di prossimità, arrivando a colmare il divario tra ospedale e territorio.

Questo l’obiettivo del convegno “Verso il nuovo piano nazionale cronicità: prospettive e proposte”, promosso dal senatore aquilano Guido Liris, capogruppo di FdI in Commissione Bilancio e coordinatore e presidente dell’intergruppo parlamentare sulle cronicità e sulla prevenzione e le emergenze nelle aree interne, che si terrà domani, 11 febbraio, alle 16, presso la sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, a Roma.

All’evento, che sarà aperto da un intervento del ministro della Salute Orazio Schillaci, prenderanno parte esperti e specialisti di fama nazionale che si confronteranno su diversi focus tematici, oltre a rappresentanti istituzionali di Camera e Senato che parteciperanno ad una tavola rotonda.

Parteciperanno, tra gli altri, tre primari dell’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila: Livio Giuliani, di Cardiologia ed Utic con Emodinamica; Gian Luca Primomo, del reparto Pneumologia; Luciano Mutti, del reparto Oncologia, presidente G.I.Me – Gruppo Italiano per la Ricerca e la Terapia del Mesotelioma e oncologia ambientale; oltre a Maria Concetta Fargnoli, direttore scientifico dell’IRCCS Istituto dermatologico San Galliano, che ha da poco lasciato l’Abruzzo per il prestigioso incarico dopo essere stata per anni direttrice della Scuola di Specializzazione in Dermatologia e Venereologia presso l’Università degli Studi dell’Aquila e responsabile dell’Unità di Dermatologia all’ospedale “San Salvatore”.

“Sarà un importante momento di confronto grazie a professionisti pronti a condividere le loro esperienze con l’intento comune di rispondere alle sfide legate alle patologie cronico-degenerative e alla necessità di ripensare il modello sanitario in un’ottica di prossimità al paziente”, spiega il senatore Liris, dirigente medico in aspettativa della Asl aquilana.

“Ci saranno diversi temi da affrontare – aggiunge – analizzando le opportunità offerte dal DM 77, come il ricorso ad un approccio integrato, potenziando le cure territoriali, riservando all’ospedale solo la gestione delle fasi acute, e favorire l’accesso alle terapie innovative. L’Intergruppo per la prevenzione e la presa in carico delle cronicità è nato proprio allo scopo di accendere i riflettori sulle complessità legate alle patologie cronico-degenerative”.

In particolare, nella seconda sessione “Le sfide del Piano Nazionale della Cronicità”, interverranno Americo Cicchetti, direttore generale della Programmazione Sanitaria del Ministero della Salute; Rocco Bellantone, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità; Loreto Gesualdo, presidente Fism; Tonino Aceti, presidente Salutequità; Teresa Petrangolini, direttore Patient Advocacy Lab di Altems.

Per il focus “Le malattie cardiovascolari”, al focus scompenso cardiaco e amiloidosi saranno presenti Pasquale Perrone Filardi, presidente della Società Italiana di Cardiologia (Sic); Furio Colivicchi, past president dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (Anmco); Livio Giuliani, primario di cardiologia ed Utic con Emodinamica dell’Ospedale “San Salvatore” dell’Aquila; Andrea Vaccari, presidente dell’Associazione Italiana Amiloidosi (Famy).

Al focus sule malattie dermatologiche, con un particolare approfondimento sulla psoriasi, interverranno Maria Concetta Fargnoli, direttore scientifico dell’IRCCS Istituto dermatologico San Galliano; Valeria Corazza, presidente Apiafco.

Si occuperanno di malattie respiratorie, con focus su asma grave e BPCO, Gian Luca Primomo, primario di pneumologia Ospedale “San Salvatore dell’Aquila; Sandra Frateiacci, vicepresidente di Federasma e Allergie; Salvatore D’Antonio, presidente dell’Associazione Pazienti BPCO.

Agli approfondimenti su diabete e le interconnessioni cardio-renali-metaboliche prenderanno parte Riccardo Candido, presidente dell’Associazione Medici Diabetologi, e Fabiano Marra, vicepresidente di Diabete Italia.

A parlare delle malattie oncologiche e la sfida della cronicità saranno Luciano Mutti, primario del reparto di Oncologia dell’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila e presidente G.I.Me – Gruppo Italiano per la Ricerca e la Terapia del Mesotelioma e oncologia ambientale, e Annamaria Mancuso, presidente di Salute Donna ODV e Coordinatrice del Gruppo “La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere”.

Alla terza sessione, la tavola rotonda istituzionale, parteciperanno Franco Zaffini, presidente 10° Commissione, Senato; Matteo Rosso, componente XII Commissione, Camera dei Deputati; Francesco Salvatore Maria Ciancitto, componente XII Commissione, Camera dei Deputati; Daniela Sbrollini, vicepresidente 10° Commissione, Senato; Ilenia Malavasi, componente XII Commissione Camera dei Deputati; Ignazio Zullo, componente 10° Commissione, Senato; Raoul Russo, componente 5° Commissione, Senato.