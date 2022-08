VERSO IL VOTO: 31 AGOSTO DI FUOCO, MELONI A PESCARA E CONTE A CHIETI, SI ACCENDE CAMPAGNA ELETTORALE

PESCARA – Mercoledì prossimo 31 agosto sarà una giornata di campagna elettorale delle politiche del 25 settembre che promette scintille: alle ore 18, in piazza della Rinascita a Pescara arriverà la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, candidata al collegio uninominale L’Aquila – Teramo.

Un ora dopo, nella vicina Chieti, partirà la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle, e l’ex premier e capo politico pentastellato Giuseppe Conte sarà in piazza Vico alle ore 19 per incontrare gli elettori. I candidati invece si presenteranno con una conferenza stampa in pazza Unione a Pescara, piazzale davanti il palazzo della Regione Abruzzo, lunedì 29 agosto alle ore 11.

Tra Meloni e Conte, c’è da scommetterci ci sarà un fuoco incrociato di attacchi, in particolare su reddito di cittadinanza, flax tax, salario minimo, politiche energetiche e nucleare, temi sui quali M5S e Fdi sono agli antipodi.

Scrive nella nota il coordinamento regionale di Fdi. “Un appuntamento che testimonia l’indissolubile legame esistente tra i territori e il partito, come lo stesso presidente Meloni ha sottolineato annunciando la sua candidatura. L’incontro sarà l’occasione per presentare il programma e le proposte di Fdi per “Risollevare l’Italia”, come recita lo slogan della nostra campagna elettorale. L’Abruzzo , dove la classe dirigente di Fdi ha mostrato competenza, serietà e grandi capacità amministrative, rappresenta un modello di buon governo da esportare anche a livello nazionale. Parteciperanno all’iniziativa di Pescara i candidati, il presidente della Regione, Marco Marsilio, gli amministratori e i dirigenti regionali e locali di Fdi per accogliere insieme a tutti gli elettori il nostro leader con calore, affetto e la convinzione che grazie alla sua guida sarà possibile imprimere alla nazione il cambiamento di cui ha bisogno e che gli italiani attendono” . La nota del coordinamento regionale di Fratelli d’Italia.

Scrive il senatore uscente e non ricandidato avendo fatto due mandati, Gianluca Castaldi per i pentastellati: “Siamo pronti! Inizia la nostra azione politica nelle piazze abruzzesi per le elezioni del 25 Settembre 2022! Il 31 agosto alle ore 19 in piazza G.B. Vico a Chieti, parte dall’Abruzzo il tour elettorale del nostro presidente Giuseppe Conte. Sono consapevole di poter contare su un rinnovato entusiasmo di iscritti e simpatizzanti abruzzesi pronti a sostenere il Presidente, il MoVimento ed i nostri candidati”

“Vogliamo essere i propugnatori di un’autentica e genuina proposta politica per migliorare la società, realizzare una vera e autentica transizione ecologica e un governo politico con un progetto serio ed indirizzi economici e sociali ben precisi. ll bipolarismo odierno è proprio questo -, continua Castaldi -, chi sta davvero dalla parte dell’ambiente e della transizione e chi lo fa solo a parole. Con orgoglio rivendichiamo di essere la forza politica che per impegni assunti nel 2018, al di là della voluta confusione mediatica, ha realizzato gran parte di quanto promesso ai cittadini: anticorruzione, dignità, superbonus, taglio dei parlamentari e dei vitalizi, salvaguardia economica degli ultimi e tanto, tanto altro! Ad oggi, il più ampio programma riformatore mai realizzato in Italia”.