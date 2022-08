VERSO IL VOTO: A24-A25, TUTELA DEI LAVORATORI, INTERVISTA A RITA INNOCENZI, LA DIRETTA

L’AQUILA – La tutela dei lavoratori a seguito della revoca dell’autostrada A24 e A25, a seguito della revoca della gestione, confermata dal consiglio di Stato a Strada dei Parchi, e conseguente passaggio all’Anas.

Questo l’argomento dell’intervista in diretta streaming a Rita Innocenzi, aquilana di 52 anni, di cui 28 di impegno in Cgil, in diversi incarichi, oggi candidata indipendente all’Uninominale della Camera nel collegio L’Aquila-Teramo per la coalizione “Italia Democratica e Progressista” alle elezioni politiche del 25 settembre. In contrapposizione, in primis con la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.