VERSO IL VOTO: ANGELOSANTE, “DETASSAZIONE PER LE IMPRESE CHE ASSUMONO I GIOVANI”

AVEZZANO – “I temi di rilevanza giovanile sono sempre stati a cuore al presidente Berlusconi, infatti, ha deciso di fare una serie di 20 mini-video per social e display, in cui illustra in pillole i vari punti del programma oltre a dare cenni della sua visione del mondo. Su Tik Tok, con un linguaggio semplice e scherzoso, il presidente Berlusconi ha spiegato che ha programmato la detassazione e la decontribuzione dei salari e degli stipendi per le imprese che assumeranno i giovani a tempo indeterminato con un contratto di praticantato o di primo impiego “.

Lo dichiara Simone Angelosante, candidato nella lista di Forza Italia alla Camera dei deputati e capogruppo di Valore Abruzzo in Consiglio regionale, che invita i giovani a recarsi alle urne.

“Il diritto di voto è una delle forme di libertà individuale più importanti che abbiamo e una delle massime forme d’espressione democratica. Dà voce alle nostre idee e garantisce che la nostra voce sia ascoltata. Dobbiamo schierarci fermamente a favore della democrazia, e il modo migliore per farlo è votare alle elezioni. Ben vengano le iniziative promozionali delle principali società di trasporto rivolte ai fuori sede ” prosegue il candidato alla Camera dei deputati.

“L’appello è rivolto principalmente ai giovani che vivono fuori sede per motivi di studio e di lavoro. Infatti, grazie a una convenzione del Ministero dell’Interno con Trenitalia e altre compagnie ferroviarie, gli elettori e le elettrici fuori sede potranno usufruire di uno sconto del 70% sui treni Alta velocità, Intercity e Eurocity Italia-Svizzera, e di uno sconto del 60% sui treni Regionali. Inoltre, ricordiamo che questa sarà la prima elezione con estensione del diritto di voto al Senato dei 18enni. Di questi aspetti, soprattutto in relazione alla Marsica, parleremo nel pomeriggio, alle ore 17 presso la sala delle conferenze del Comune di Avezzano, con gli altri candidati di Forza Italia in Parlamento”, conclude Angelosante.

