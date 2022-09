VERSO IL VOTO: ASTENUTI E INDECISI SALGONO AL 42%. DOMANI MELONI A L’AQUILA, ZINGARETTI A CELANO

L’AQUILA – Vale il 42% e riunisce gli italiani che a venti giorni dalle politiche non sanno per chi andranno a votare, o hanno già deciso che non voteranno. Le file del non-voto sono sempre più affollate, svela l’ultimo sondaggio di Quorum/Youtrend per Sky TG24. Solo una settimana fa, l’insieme di astenuti e indecisi valeva tre punti in meno: il 38,8%. Segno che questa campagna elettorale estiva finora non solo non ha schiarito le idee ai dubbiosi ma rischia di lasciare tanti elettori a casa il 25 settembre. Tra le ragione, concordano gli analisti il sistema elettorale Rosatellum, che non consente di esprimere preferenze sui singoli candidati, che di fatto vengono invece “nominati” candidati capolista e nei seggi sicuri dalle segreterie dei partiti.

A maggior ragione le forze politiche in campo stanno concentrando le forze anche in Abruzzo, per mobilitare appunto l’esercito degli indecisi e per far cambiare idea a chi non ha intenzione di recarsi alle urne.

Domani a questo proposito ci sarà la sfida clou a distanza tra la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, candidata per FdI all’Uninominale Camera nel collegio L’Aquila-Teramo, che domani sera sarà a L’Aquila, per un nuovo comizio alla Villa comunale. Unione democratica e progressista risponde invece con Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio e candidato alla Camera che sarà a Celano (L’Aquila) mercoledì 7 settembre alle 18, all’Auditorium Enrico Fermi, in un evento organizzato dal Partito Democratico abruzzese.

Sempre mercoledì , presso la sala conferenze del comune di Avezzano, a partire dalle ore 17:30, si terrà la presentazione della lista di Unione Popolare per le elezioni politiche del 25 settembre. Nell’occasione verranno presentati i 3 candidati per la Marsica, con le rispettive proposte sulle diverse problematiche del territorio abruzzese.

Ed altri big sono in arrivo: a Teramo il 9 ci sarà il leghista, Enrico Borghi, e all’Aquila, Matteo Lepore, del Pd, sindaco di Bologna, ospite alla festa dell’Unità.

Sabato 10 settembre sempre all’Aquila, ci sarà il dem Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, e il 14 a Pescara Giuseppe Provenzano. Infine, prima del segretario di partito, sarà la volta del ministro Andrea Orlando che parlerà a Teramo.

Per il comizio di chiusura affidato al segretario del Pd Enrico Letta non è ancora stato stabilito se la piazza sarà quella dell’Aquila o di Pescara.

Per quanto riguarda il “terzo polo”, potrebbe arrivare Mara Carfagna tra il 17 e il 23 settembre. Ci sarà invece Matteo Renzi, l’altra anima dell’alleanza Italia Viva-Azione, anche se non è stato ancora stabilito il giorno.

La Lega giovedì 8 settembre la Lega aprirà la campagna elettorale delle aree interne, l’appuntamento è a Barisciano, in provincia dell’Aquila, alle ore 18:30.

Oggi invece alle ore 10 a Nereto il deputato uscente Antonio Zennaro, candidato nel collegio plurinominale Abruzzo alla Camera, sarà al mercato del paese, il pomeriggio alle ore 17.30 visiterà un’azienda vitivinicola a Colonnella e poi alle 19 a Bellante incontrerà una realtà industriale locale. A Pescara alle ore 11 il capogruppo in consiglio regionale Vincenzo D’Incecco, capolista al collegio plurinominale Abruzzo al Senato, parteciperà alla Sottoscrizione dell’Atto di impegno del contratto di Fiume Pescara tra Regione Abruzzo, Comune di Pescara e comuni limitrofi.

A Chieti il senatore uscente, Alberto Bagnai, candidato all’uninominale di Chieti alla Camera dei Deputati incontrerà amministratori, elettori e sostenitori alle ore 11 a Villa Santa Maria, alle ore 12.30 a Fallo, alle ore 13 a Quadri, alle ore 15 a Pizzoferrato, alle ore 17 a Gamberale