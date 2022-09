VERSO IL VOTO: AZIONE, “PRESIDENTE ASSOCIAZIONE STUDENTI VICINA A FDI SCRIVE SU SOCIAL TERAMO M…”

TERAMO – “Mercoledì 7 Settembre è accaduto un fatto che, se confermato nelle intenzioni, risulta molto grave. Greta Torquati, presidente di AU Teramo, associazione di rappresentanza studentesca dell’Università degli Studi di Teramo che appoggia ufficialmente Fratelli d’Italia e la Meloni, ha messo una storia sui suoi canali social in cui era presente la scritta “Teramo” della stazione ferroviaria, vicino alla quale lei apponeva di suo pugno “merda”.

Lo denuncia Michele Capanna Piscè, segretario provinciale Teramo in Azione

“Il fatto, avvenuto qualche ora prima che la stessa Torquati raggiungesse il comizio dell’on. Meloni a L’Aquila come riportano le sue storie successive sui social, non è assolutamente accettabile – si legge nella nota – . La giovane presidente di AU Teramo, nata nelle vicine Marche come Rachele Silvestri, la candidata in seconda posizione di FDI alla Camera in Abruzzo, è studentessa nell’università teramana e dovrebbe spiegare questo astio nei confronti della città che l’ha accolta per il suo percorso accademico e della cui università è anche rappresentante. Queste sono le nuove generazioni di Fratelli d’Italia? Questa è la considerazione che questo partito e le sue nuove leve hanno del nostro territorio? Noi restiamo in attesa di risposta”.

