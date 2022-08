VERSO IL VOTO: BELLACHIOMA, “A PRESCINDERE DA CANDIDATURA, MASSIMO IMPEGNO IN CAMPAGNA ELETTORALE”

ROSETO – “E’ normale che tutti, tra i parlamentari uscenti, anche nella Lega, aspirino a continuare il lavoro fatto negli ultimi 5 anni, che sono stati molto difficili, con tre diversi governi, segnati da emergenze economiche, sanitarie e ora belliche. A decidere chi avrà questo onore e onere saranno, come giusto che sia, il segretario regionale Luigi D’Eramo, e il segretario nazionale Matteo Salvini. Se io non ci sarò tra i candidati, mi rimboccherò le maniche comunque, e darò tutto me stesso in campagna elettorale per la Lega, su questo non ci piove”.

In vista delle elezioni politiche del 25 settembre, così nell’intervista ad Abruzzoweb, il deputato della Lega, Giuseppe Bellachioma, rosetano tra i fondatori della Lega in Abruzzo, ex coordinatore regionale del partito di Salvini, dato oggi al 14% e che vede in pole position nelle liste che dovranno essere depositate il 22 agosto, il segretario regionale e deputato Luigi D’Eramo e il senatore toscano, l’economista Alberto Bagnai. Tra gli onorevoli uscenti c’è poi il deputato Antonio Zennaro, e lo stesso Bellachioma.

“La Lega – aggiunge Bellachioma – in Abruzzo può fare un grande exploit, abbiamo sondaggi molto buoni. Poi nel nostro dna c’è quello di fare molto bene in campagna elettorale, esplicitando e rafforzando il consenso, individuando i temi più urgenti e sentiti dai cittadini. Sono molto ottimista”.

