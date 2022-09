PESCARA – Dalle ore 12, presso il comitato elettorale in Corso Vittorio Emanuele II 78, si terrà una conferenza stampa per gli aggiornamenti sulla campagna elettorale e sui comizi di chiusura in programma per venerdì 23 settembre, intervengono il segretario regionale, Luigi D’Eramo, candidato capolista alla Camera, il capogruppo in consiglio regionale Vincenzo D’Incecco, candidato capolista al Senato La diretta.