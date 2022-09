VERSO IL VOTO: CRISI ENERGETICA E SOLUZIONI POSSIBILI, INTERVISTA A D’ALFONSO, LA DIRETTA

PESCARA – Emergenza gas in Italia, bollette energetiche alle stelle, e misure di contenimento possibili, passando per eventuali scostamenti di bilancio: questo l’argomento al centro dell’intervista di streaming di Abruzzoweb alle ore 12 a Luciano D’Alfonso, senatore uscente del Partito democratici, presidente della Commissione Finanze e Tesoro del Senato, ex presidente della Regione Abruzzo e ricandidato alle elezioni del 25 settembre come capolista al proporzionale della Camera.