VERSO IL VOTO: CROSETTO IL 13 SETTEMBRE A L’AQUILA, CHIETI, CAMPLI E ROSETO

L’AQUILA – L’esponente di Fratelli d’Italia Guido Crosetto sarà in Abruzzo il prossimo 13 settembre.

Alle 10 visiterà lo stabilimento aquilano dell’azienda Thales Alenia Space, mentre alle 11:00 si recherà presso il Tecnopolo d’Abruzzo, dove incontrerà i titolari delle aziende presenti nel sito produttivo del capoluogo di regione.

Nel pomeriggio sarà a Chieti dove, alle ore 17.30, nella sala conferenze “ex Bellavista” in Corso Marrucino, incontrerà associazioni di categoria ed esperti di economia sul tema dell’energia e dei costi d’impresa.

In serata, parteciperà a due eventi organizzati da FdI: alle 20:00, appuntamento con i cittadini a Campli, presso il ristorante “Parco dei Piceni”, in località Campovalano, e alle 21:00, sarà a Roseto per una cena che si svolgerà al ristorante “Pagus”, in località Montepagano.

