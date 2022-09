VERSO IL VOTO: D’ALFONSO CHIUDE DOMANI SERA CAMPAGNA ELETTORALE A PIAZZA UNIONE A PESCARA

PESCARA – Sarà la cornice di Piazza dell’Unione ad ospitare venerdì 23 settembre dalle 20:00 alle 23:00 la chiusura della campagna elettorale di Luciano D’Alfonso, candidato PD capolista al collegio plurinominale della Camera dei Deputati nella lista “Partito Democratico -Italia Democratica e Progressista.

Sul palco di Piazza dell’Unione, anche gli altri candidati Stefania Di Padova, Michele Fina, Emma Zarroli, Elisabetta Merlino Stefania Catalano e Luciano Di Lorito; ad interagire con l’immancabile Germano D’Aurelio alias “Nduccio” frontman della campagna di comunicazione “Luciano lo sa fare”.

LA NOTA

Dalla cornice della zona ex – Cofa di Pescara dopo 28 giorni di intensa campagna elettorale in cui neanche un centimetro del territorio abruzzese è rimasto privo di ascolto a Piazza dell’Unione di Pescara per la volata finale, l’abbraccio con il popolo democratico che mai ci ha fatto mancare vicinanza e sostegno.

Sarà un’occasione di festa ma anche un momento per ribadire in modo chiaro e netto la distanza fra noi e “loro” i paracadutati con libri di geografia al solo scopo della conquista di un seggio, le farfalle della politica che amano misurare la rappresentanza in click e view.

Afferma D’Alfonso “Siamo sempre stati in ascolto della collettività rispetto ai bisogni, alle esigenze e alle problematiche, sempre con coerenza politica senza cambi di casacca o giravolte politiche.

Sarà una tappa che chiude questa campagna elettorale ma che apre già al prossimo e grande lavoro da fare che impone a noi tutti di offrire risposte che diano soluzione alle questioni del caro energia, all’applicazione della misura del 100% e alle difficoltà quotidiane cui l’inflazione sta piegando la capacità reddituale del Paese.

Si aprono nuove strade, nuovi percorsi da percorrere… insieme”.