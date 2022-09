VERSO IL VOTO: D’INCECCO, “25 SETTEMBRE OCCASIONE GUIDARE IL GOVERNO PER AUTONOMIA ENERGETICA”

PESCARA – “Il 25 settembre abbiamo la possibilità di poter avere un Governo nazionale di chiara espressione di centrodestra, relegando il PD e i cinque stelle all’opposizione, per realizzare un’autonomia energetica dotando l’Italia del nucleare di quarta generazione per avere energia pulita, verde abbassando il caro bollette”.

Così il capogruppo della Lega in Consiglio Regionale e all’interno dell’assise comunale pescarese Vincenzo D’Incecco, candidato capolista al proporzionale del Senato, durante l’apertura del comitato elettorale sul corso Vittorio Emanuele II a Pescara. All’appuntamento hanno partecipato più di mille cittadini.

“Girando l’intero Abruzzo mi accorgo che attorno al nostro progetto politico c’è un costante aumento di sostegno e vicinanza. In 10 giorni abbiamo inaugurato 12 comitati elettorali in provincia e aree limitrofe. Comitati aperti da simpatizzanti, amici ed amministratori. I sondaggi migliori sono quelli delle urne, il 25 settembre.”

Presenti all’appuntamento l’assessore comunale del comune di Pescara Maria Rita Carota candidata al proporzionale alla Camera dei Deputati, gli altri assessori della Lega insieme a tutto il gruppo consiliare, il Presidente del Consiglio Comunale Marcello Antonelli, Riccardo Chiavaroli già consigliere regionale e il coordinatore provinciale Lino Galante.

Ha partecipato anche il consigliere comunale pescarese Massimiliano Pignoli e l’assessore pescarese Nicoletta Di Nisio

Il Capogruppo del Carroccio candidato al Senato ha anche evidenziato una peculiarità della composizione della squadra leghista per le prossime elezioni politiche: “La Lega è l’unico partito che ha candidato solo abruzzesi che nei prossimi 5 anni possono rispondere realmente alle esigenze del territorio, e la comunità pescarese votando la Lega – sottolinea D’Incecco – ha l’unica possibilità concreta di eleggere un pescarese al Senato che in questi anni ha sempre dimostrato attaccamento al territorio e il telefono sempre acceso. Con il voto alla Lega il 25 settembre possiamo realizzare idea di una nuova Italia, vicino agli ultimi, alle imprese e ai giovani per rilanciare il paese con idee serie e concrete”, conclude D’Incecco.

