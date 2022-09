VERSO IL VOTO: EX VICESINDACO L’AQUILA RIGA TORNA IN CAMPO CON FI, INTERVISTA STREAMING

L’AQUILA – Il nuovo corso politico di Roberto Riga, ex vicesindaco dell’Aquila, a sostegno di Forza Italia, alle elezioni del 25 settembre.

Riga, ex esponente di spicco del Partito democratico aquilano, poi passato ai centristi di Alleanza per l’Italia, è stato vicesindaco dal 2008 e al 2014 con il sindaco del Pd Massimo Cialente. Si è poi dimesso allorché è stato implicato in una inchiesta della Procura dell’Aquila su presunte mazzette nell’ambito della realizzazione dei puntellamenti post-sisma. Dopo sette anni di processo e con la sua rinuncia al prescrizione, Riga è stato assolto con formula piena nel 2021.

