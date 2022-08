VERSO IL VOTO: FI, MARTINO VS PAGANO, “ARCHIVIARE SUA STAGIONE”, “STOP EPOCA MEDIOCRI E BADANTI”

PESCARA – “Spero solo una cosa, che dopo le elezioni si possa archiviare la stagione Pagano e possa iniziare un nuovo corso, magari con il presidente Sospiri che, anche se spesso con visioni diverse dalle mie, è un grande lavoratore, vicino tutti i giorni alle esigenze dei cittadini. Per me è stato un onore rappresentare l’Abruzzo in parlamento, ma l’epoca dei mediocri e delle badanti non fa per me, e anche a fare il le..o, ci vuole talento. Io non ne ho. Arrivederci”.

Proprio nel giorno della presentazione dei candidati di Forza Italia, il deputato azzurro Antonio Martino, imprenditore pescarese, ha postato ieri un commento durissimo sul suo profilo facebook. Martino, che non è stato ricandidato, non è stato invitato alla presentazione della lista.

Un attacco a innanzitutto a Nazario Pagano, senatore uscente, pescarese anche lui, coordinatore regionale del partito, e ricandidato come capolista al proposizionale alla Camera.

Martino, dopo un idillio all’epoca della sua candidatura nel 2018, ha visto deteriorare progressivamente i suoi rapporti con Pagano, che non a caso lo ha escluso dalla ricandidatura, nonostante Martino sia un parlamentare uscente al primo mandato, e dunque in teoria con una sorta di diritto di precedenza. Martino nell0 stesso tempo lancia l’endorsement a Lorenzo Sospiri, presidente del Consiglio regionale, e candidato capolista al proporzionale al Senato, colui che gli ha soffiato la candidatura. Martino auspica però in ogni caso una rimozione di Pagano come segretario regionale e un nuovo corso per Forza Italia in Abruzzo. Da qui l’appoggio a Sospiri.

“Un in bocca al lupo a tutti i candidati di forza Italia in Abruzzo per le prossime elezioni politiche . Sarei passato a salutarli tutti alla conferenza stampa , ma non sono stato invitato, fa niente”, aggiunge con una punta di veleno Martino.

Per Forza Italia, capolista al proporzionale al Senato sarà Lorenzo Sospiri.

Per la Camera, capolista Pagano, e poi c’è l’imprenditrice teramana Francesca Persia, responsabile per le attività produttive di Forza Italia, il consigliere regionale di Valore Abruzzo Angelo Simone Angelosante e Consuelo Di Martino, referente di Azzurro donna per la provincia di Chieti.

Per il Senato Sospiri è seguito dal consigliere comunale dell’Aquila Maria Luisa Ianni e dall’assessore regionale Daniele D’Amario.