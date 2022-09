VERSO IL VOTO: FINA RICORDA NOVE MARTIRI AQUILANI, “EROI DELLA LIBERTA'”

L’AQUILA – “Ricordiamo oggi il sacrificio dei nove martiri aquilani, barbaramente uccisi dai nazifascisti per i loro ideali, la loro scelta di battersi per la libertà”: lo dichiara Michele Fina, segretario del Partito Democratico abruzzese.

Fina sottolinea che “quel tragico evento esprime oggi un monito e un significato ancora più forti, perché siamo alla vigilia delle elezioni, il passaggio centrale di ogni democrazia. Non dobbiamo mai dimenticare che i diritti e la libertà di cui godiamo e a cui siamo abituati derivano direttamente da quella lotta contro i fascisti e gli invasori sposata dai nove martiri e da tanti altri giovani come loro, che in molti casi pagarono con la vita il loro coraggio. La nostra gratitudine deve essere inesauribile”.