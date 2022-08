VERSO IL VOTO: FORZA ITALIA, LEGA E PD PRESENTANO CANDIDATI A PESCARA, LE DIRETTE

PESCARA – Intensa giornata elettorale a Pescara: alle 10 nella sede regionale in via Carducci 83, si tiene la conferenza stampa di presentazione dei candidati di Forza Italia alle prossime elezioni politiche. Mentre la Lega Abruzzo presenterà i propri candidati un’ora più tardi, alle 11, nella sala D’Annunzio dell’Aurum. Abruzzoweb segue i due eventi in diretta streaming.

Poi l’area dell’Ex Cofa ospiterà dalle 19 alle 21 l’apertura della campagna elettorale del PD e dei candidati abruzzesi capolista alla Camera e al Senato: Luciano D’Alfonso e Michele Fina.

“Tra i temi della campagna nazionale emerge con forza la centralità dell’agenda Abruzzo: la necessità di rivitalizzare spazi e territori in una restituzione di benessere collettivo in termini di vivibilità e produttività”, prosegue la nota.

“Temi non alternativi ma coniugati indissolubilmente rispetto alle possibilità da offrire in termini di diritti, infrastrutture e tutela del territorio alle abruzzesi e agli abruzzesi. L’appuntamento di questa sera segna un momento sartoriale di cucitura fra quello che si è fatto, e che sarà raccontato dal palco in allestimento in Viale Giovanni XXIII, e quello che ci si propone di fare. È la narrazione di un patto fra politica e territorio, fra politica e persone ” a mano a mano” insieme, perché è solo insieme che l’Abruzzo potrà finalmente avere la luna”, si legge ancora.

Forza Italia mette in campo il senatore uscente e segretario regionale Nazario Pagano capolista al proporzionale alla Camera dei deputati-

Capolista al proporzionale al Senato, il presidente del Consiglio regionale abruzzese, Lorenzo Sospiri, sta tornata elettorale che inaugura il taglio dei parlamentari che passano da 945 a 600.

Per la Camera, al proporzionale dopo Pagano, c’è l’imprenditrice teramana Francesca Persia, responsabile per le attività produttive di Forza Italia, il consigliere regionale di Valore Abruzzo Angelo Simone Angelosante e Consuelo Di Martino, referente di Azzurro donna per la provincia di Chieti.

Per il Senato Sospiri è seguito dal consigliere comunale dell’Aquila Maria Luisa Ianni e dall’assessore regionale Daniele D’Amario.

Nella Lega è il deputato e coordinatore regionale Luigi D’Eramo, capolista alla Camera dei Deputati, a seguire Laura Ravetto, paracadutata da Cuneo, parlamentare uscente, terzo Antonio Zennaro, di Padova, deputato uscente della provincia di Teramo e infine Maria Rita Carota, di Pescara, assessore comunale di Pescara.

Al proporzionale del Senato capolista è Vincenzo D’Incecco, capogruppo in Consiglio regionale e capogruppo Lega al Comune di Pescara, seguito da Sabrina Bocchino, consigliere regionale eletta nel collegio provinciale di Chieti; Antonio Morgante, di Avezzano, direttore generale dell’Agenzia regionale per le Attività produttive (Arap).

Il senatore ed economista Alberto Bagnai, è blindato all’uninominale alla Camera di Chieti.

Per quanto riguarda il Pd e i progressisti, capolista al proporzionale al Senato è Michele Fina, segretario Pd Abruzzo, che doveva essere capolista alla Camera, dove invece c’è ora, con uno scambio di posti, Luciano D’Alfonso, senatore e presidente della Commissione Finanze del Senato, ex presidente della Regione.

Al proporzionale al Senato in seconda posizione c’è Stefania Catalano, consigliera comunale a Pescara, insegnante di sostegno e sindacalista. In terza posizione Ernesto Graziani avvocato, sindaco di Paglieta (Chieti) e presidente del consiglio direttivo dell’Autorità per la Gestione Integrata dei Rifiuti (Agir).

Al proporzionale alla Camera dietro D’Alfonso, c’è Stefania Di Padova assessora al Bilancio al Comune di Teramo. A seguire Fabio Ranieri, aquilano, funzionario di Abruzzo Progetti (società di ingegneria della Regione Abruzzo), e coordinatore regionale di Articolo 1. In quarta posizione Emma Zarroli del Partito socialista, avvocato di Martinsicuro.

All’uninominale al Senato Abruzzo c’è Massimo Carugno di Sulmona, avvocato, della Segreteria nazionale Psi.

All’ Uninominale Camera di Chieti, Elisabetta Merlino, di Lanciano, avvocata, già assessora comunale e vice segretaria regionale del Pd.

All’Uninominale Camera Pescara-Teramo c’è Luciano Di Lorito, dirigente Cna, eletto due volte sindaco di Spoltore.

All’Uninominale Camera L’Aquila-Teramo infine Rita Innocenzi, come indipendente, sindacalista da 27 anni, nell’esecutivo regionale della CGIL Abruzzo-Molise.