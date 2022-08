VERSO IL VOTO: GIULIANTE, “CON TERZO POLO PER CONCRETEZZA, RIATTIVARE ESTRAZIONI GAS IN ABRUZZO”

L’AQUILA – “Questa pessima legge elettorale, che non prevede le preferenze, già stabilisce a monte chi sarà eletto il 25 settembre in Parlamento, ma il punto di caduta del percorso di Futur-a è quello delle elezioni regionali, le Politiche sono solo il primo tempo. La mia candidatura da indipendente con con il terzo Polo, è motivata dal fatto che Italia viva è l’unica forza che ha rinunciato alle promesse facili da campagna elettorale e ha proposte concrete, realistiche e all’altezza di una situazione molto difficile per il Paese”.

A parlare, nella nostra intervista streaming, è Gianfranco Giuliante, ex assessore regionale del Pdl, ex leghista, ex presidente della società regionale dei trasporti Tua, ora a capo dell’associazione Futur-a, che raccoglie movimenti ed amministratori civici locali. Giuliante è candidato all’uninominale al Senato, con il Terzo polo di Italia Viva di Matteo Renzi e Azione di Carlo Calenda. Sondaggi attuali alla mano la sua elezione dovrà essere conquistata con una impresa, in ogni caso per Giuliante la vera partita è quella delle Regionali del 2023.

Giuliante dopo l’adesione alla Lega, è andato via sbattendo la porta, in polemica con la gestione del partito da parte del deputato e segretario regionale Luigi D’Eramo.

Dice a questo proposito Giuliante: ” Semplicemente sono giunto alla consapevolezza che la Lega non è in grado di risolvere i problemi dell’Abruzzo, e potrei fare tanti esempi. Uno molto attuale è quello relativo alla situazione drammatica del caro energia e le politiche infrastrutturali. Ebbene, la giunta regionale abruzzese è l’unica che ha messo un veto alla realizzazione dei termovalorizzatori”.

Addio alla Lega che gli è costata inevitabilmente la riconferma al presidente della Tua.

“Faccio politica da tanti anni – afferma Giuliante -, sapevo che la mia uscita dalla Lega l’avrei pagata con un mancato rinnovo alla Tua. Una esperienza la mia comunque positiva, con tre anni di bilancio in attivo, il potenziamento della flotta da portare ora a termine, per di più in una situazione difficilissima a causa della pandemia del covid. Osservo però che la Lega ha ricevuto una rasoiata dal resto della maggioranza di centro-destra, visto che al mio posto alla presidenza della Tua, non sono stati nominati quelli che voleva la Lega, ma in quota Forza Italia, Gabriele De Angelis“.

Tra le proposte di Giuliante quella “di riattivare le estrazioni di gas off-shore anche in Abruzzo e sfruttare i giacimenti di metano di cui la regione è ricca. Rispettando le regole è possibile farlo in sicurezza e senza danni al territorio, e con la possibilità di incassare importanti royalty. Ricordo che la Basilicata, grazie alle sue attività estrattive, può oggi abbattere le bollette energetiche ai suoi cittadini”.

Il terzo polo schiera alla Camera Plurinominale al segretario regionale di Azione Giulio Sottanelli; Roberta Dell’Aguzzo, Confartigianato Aquila e Riccardo Giampiero, consigliere comunale di Chieti (Italia Viva), Massimina Erasmi, consigliere comunale di Pineto e imprenditrice.

Alla Camera Uninominale Pescara/Teramo: Roberto Quercia, commercialista/imprenditore;

A Chieti, Gaetano Luigi Fuiano, dirigente scolastico di Vasto, a L’Aquila/Teramo Emanuela Pistoia, professore UNITE

Al Senato Plurinominale Camillo D’Alessandro, deputato Italia Viva, commercialista segretario regionale Italia Viva, Nausicaa Cameli, fisiopterapista e Alfredo Chiantini, avvocato e consigliere comunale di Avezzano, di Italia Viva.